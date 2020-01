Kippie Schiedam is de beste!

Schiedam - Het heeft even geduurd, maar de uitslag van Kippie van het jaar 2019 is bekend gemaakt. Kippie Schiedam is winkel van het jaar geworden. Om winkel van het jaar te worden moet je aan veel eisen voldoen. Zo is er jaarlijks een mysteryshopper-onderzoek en worden de Kippie-winkels gecontroleerd volgens de HACCP hygiëne regels.



Sinds november 2017 runnen Gerwin en Cocky van den Berg Kippie Schiedam met veel plezier. "De winkel en het verkopen van gegrilde producten van goede kwaliteit is echt onze passie. We doen er alles aan om de klanten iedere dag met een glimlach naar huis te laten gaan", aldus Gerwin, eigenaar van Kippie Schiedam.

Het grote nieuws dat Kippie Schiedam Kippie van het jaar 2019 is geworden kwam als een echte verrassing. "Wij hadden dit stiekem heel erg gehoopt. We gaan deze overwinning goed vieren met het gehele team. We hebben al een leuk uitje in gedachten", vertelt Cocky.

Alle Kippie-winkels werden het afgelopen jaar gecontroleerd door twee verschillende onderzoeksinstanties. Criteria als klantvriendelijkheid, verzorging, enthousiasme, uitstraling en hygiëne stonden centraal.

"Door beide instanties zijn wij hoog beoordeeld. Beter kan natuurlijk niet!" vertelt Gerwin trots.

Doelstelling 2020

De onderzoeken van de mysteryshopper en de keuringsdienst wat betreft hygiëne zijn voor dit jaar ook al in gang gezet. "We hopen onszelf natuurlijk ook Kippie van het jaar 2020 te mogen noemen aan het eind van dit jaar!"