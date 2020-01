Zó krijg je je te veel betaalde geld terug van de RET VIDEO

Schiedam - Vanaf vandaag kunnen reizigers bij wie tussen 6 en 9 januari een te hoog bedrag is afgeschreven voor hun rit met de bus of tram, hun geld terughalen. Dat kunnen zij doen bij kaartautomaten op de metrostations of gele automaten bij diverse winkels. In totaal is bij ongeveer 23.000 reizigers te veel tegoed afgeschreven, waarvan bij de meeste mensen een bedrag van tussen de 2,00 en 5,00 euro. Het te veel geïncasseerde bedrag is in totaal circa 45.500 euro.



Maurice Unck, algemeen directeur van de RET: "Voor iedere reiziger die teveel heeft betaald is dat natuurlijk vervelend en geldt dat het nooit had mogen gebeuren. Reizigers van de RET moeten kunnen rekenen op een betrouwbaar systeem. We hebben het systeem nu zo ingericht dat de kans op fouten in de toekomst aanmerkelijk kleiner is geworden. Mochten mensen problemen ondervinden bij het terugkrijgen van hun geld, dan kunnen ze contact opnemen met onze klantenservice."

Bij een derde van de reizigers die van 6 tot en met 9 januari met een bus of tram met nieuwe incheckapparatuur heeft gereisd, is te veel in rekening gebracht. Dat is ruim 3 procent van alle bus- en tramtransacties op die dagen en ruim 1 procent van het totale aantal transacties van de RET gedurende die dagen (dus inclusief metro, waar geen verkeerde bedragen zijn afgeschreven). Reizigers bij wie te veel in rekening is gebracht, kunnen de komende zes maanden hun geld ophalen bij een automaat en hebben ook daarna nog vijf jaar recht op het geld als zij dat terugvragen.

Instructie

Zó krijg je je geld terug:

1. Bepalen of er bij te veel in rekening is gebracht

Dit kun je doen door de volgende vragen te beantwoorden:

Heb je tussen 6 en 9 januari 2020 met een tram of bus van de RET gereisd? Zat er in deze tram of bus nieuwe incheckapparatuur (zie afbeelding in de bijlage)? Reisde u op saldo (met een OV-chipkaart)?

Is het antwoord op een van deze vragen 'nee', dan is er sowieso niet te veel geld geïncasseerd.

Is het antwoord op alle vragen 'ja', ga dan door met de volgende acties:

Check of in je transactiegegevens in de periode 6 t/m 9 januari 2020 bedragen staan die afwijken van de normale ritprijs (deze is te raadplegen door de reis in te vullen in de RET-reisplanner) of bied je kaart aan bij een van de automaten, ga naar 'Bestelling ophalen' en check of daar een bedrag voor je klaarstaat

Is het antwoord om één van deze vragen 'ja', dan kunt je je tegoed ophalen bij een automaat.

2. Het te veel betaalde bedrag terugzetten op je OV-chipkaart

Heb je inderdaad te veel betaald, laad dan het bedrag op bij een van de kaartautomaten. Via deze link kun je zien waar de automaten staan en in de video hieronder wordt stap voor stap uitgelegd hoe het opladen werkt.