Winterse muziek met Gijs van Rij

Schiedam - Met de winter in Nederland wil het niet zo vlotten. Daarom haalt de Bibliotheek Schiedam aanstaande zondag met winterse muziek de winter maar in huis.



Gijs van Rij neemt je mee naar woeste ijsvlaktes van de Noordpool. Wist je bijvoorbeeld dat je met ijsblokken ook muziek kunt maken? Wat luistert een Eskimo nu dagelijks op Spotify? Voor deze eerste editie van het seizoen is hij weer in zijn collectie gedoken en heeft daar weer vele juweeltjes gevonden met winter en ijs als inspiratie.

Gijs draait zondag 26 januari tussen 14.00 tot 16.00 uur op de eerste verdieping in de Bibliotheek in de Korenbeurs aan de Lange Haven 145 in Schiedam zijn plaatjes. Heb je een winterse favoriet, deel hem door de plaat mee te nemen. Gijs zet hem graag voor je op. Tussendoor zal een vrijwilliger van de "De voorleesbrigade" toepasselijke verhalen en teksten voorlezen. De toegang is gratis.