Schiedamse schildpadden negeren hun winterslaap en zijn klaarwakker

Schiedam - Grappige foto en leuk stukje van Bart Bos. Bart stuurde het naar het Nieuwe Stadsblad via Facenbook. Hij verbaast zich erover dat deze Schiedamse schildpadden blijkbaar geen winterslaap houden. Is het daar te warm voor? Of hebben ze gewoon geen slaap?

Bart Bos: '16 januari, een prachtige winterdag met een felblauwe lucht en stralende zon, het lijkt wel lente. Ideaal weer voor een wandeling genietende van de natuur. Een natuur die enigszins in de war lijkt te zijn getuige de narcissen die overal de kop opsteken en slenterde langs de Schiedamse grachten duikt er plots nog een bewijs op van de opwarmende aarde. Het lijkt bijna onwerkelijk, maar een aantal van de grote groep schildpadden die verblijven in de Noordvestsingel zijn al klaarwakker, of zijn helemaal niet begonnen aan hun winterrust. Op een in het water liggende boomstam liggen zij al volop te genieten van het zonnetje in een jaargetijde dat we eigenlijk boven hun slaapvertrekken behoren te schaatsen. Een verkeerd afgestelde wekker, of toch het begin van een vroege lente?'