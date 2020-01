Hardloper neergestoken bij beroving in Schiedam

Schiedam - Een hardloper is zaterdagavond 18 januari omstreeks 21.00 uur gewond geraakt bij een poging tot beroving. De man liep op de Westfrankelandsedijk toen hij belaagd werd. In een worsteling die ontstond is de hardloper gestoken met een mes. De dader is er vervolgens zonder buit vandoor gegaan. De politie is direct een zoektocht gestart. Een ambulance is ter plaatse gekomen om het slachtoffer te behandelen.