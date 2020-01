Amerikaanse ambassadeur denkt dat Schiedam een wijk in Rotterdam is

Schiedam - Je hoort wel vaker dat Amerikanen denken dat Amsterdam de hoofdstad van Kopenhagen is, of België een provincie van Nederland. Allemaal niet zo erg natuurlijk, maar Schiedam een wijk van Rotterdam? Dat vinden wij best gek...

De Amerikaanse ambassadeur in Nederland Pete Hoekstra was vrijdag in Schiedam. En hoewel hij er vertelde dat hij al veel vaker in de stad geweest was, bleek hij toch niet helemaal goed op de hoogte. Hij omschreef Schiedam als 'één van de meest levendige wijken van Rotterdam.'

Hoekstra, in Nederland geboren en op zijn derde naar de Verenigde Staten verhuisd, was in Schiedam op uitnodiging van Dogukan Ergin, fractievoorzitter van Denk, om te kijken hoe de multiculturele samenleving in Schiedam functioneert. Hij was te gast op het Schiedamse stadhuis, wandelde over de Monseigneurs Nolenslaan en dineerde met een groep Schiedammers. Maar hij dacht dus dat hij in een wijk van Rotterdam was...