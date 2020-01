Inschrijving derde editie Schiedam Loop geopend!

Schiedam - Op 1 maart vindt de derde editie plaats van de Magneet Schiedam Loop! Dit hardloopevent is voor iedereen vanaf 12 jaar (de 5 en 10km.). Er kunnen 3 afstanden gelopen worden. De 5km, de 10km en de 1/2 marathon.



Uiteraard worden de tijden professioneel geregistreerd voor elke afstand d.m.v. een chip. Zo kunnen de deelnemers van bijvoorbeeld de verschillende onderdelen van de Rotterdam Marathon precies zien of ze er al klaar voor zijn! Wij zetten ons in voor Spieren voor Spieren. Deelnemers kunnen via een link een sponsorpagina aanmaken. Dit jaar worden ook de leerlingen uitgedaagd door leraren van Schravenlant XL en de st. Jozef Mavo Vlaardingen.

Startlocatie: De Magneet Schiedam Loop zal starten vanaf Sportpark Willem Alexander. Er is hier een mogelijkheid tot omkleden, ook zijn er parkeergelegenheden bij het sportpark.



Sportpark Willem-Alexander

Zoomweg 2

Schiedam

Aanvangstijd: 12.00 uur

Afstanden: 5 km 10 km halve marathon

Tijdsduur: Afhankelijk van de afstand

Websitelink: https://sdamloop.nl