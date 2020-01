Schiedamse wethouder is de Beste bestuurder jonger dan 40 jaar!

Schiedam - De Schiedamse wethouder Fahid Minhas is gekozen tot Beste bestuurder jonger dan 40 jaar. Hij kreeg de prijs uitgereikt tijdens Kompas 2020, het nieuwjaarsevenement van Binnenlands Bestuur.



Fahid Minhas was een van de drie genomineerde kandidaten. De afgelopen week kon iedereen zijn stem uitbrengen. Wethouder Minhas is verguld met zijn prijs: "Ik zet me als wethouder sinds 2018 vol energie in om Schiedam beter te maken. Dat ik tot de drie genomineerden behoorde beschouwde ik al als een hele eer. Dat ik de verkiezing nu ook win vind ik natuurlijk geweldig. Het is voor mij een stimulans om de komende jaren met volle kracht door te gaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat we Schiedam hiermee ook verder op de kaart zetten. Ik bedank alle stemmers die mij hebben gesteund!"

Binnen het Schiedamse college van burgemeester en wethouders houdt wethouder Minhas zich bezig met de aandachtsgebieden Bouwen en Wonen, Ruimtelijke Ordening, Maritieme ontwikkeling, Bedrijventerreinen en Sport.

Met name voor zijn inspanningen op het gebied van bouwen en wonen kreeg hij veel lof, zo bleek uit de motivering voor zijn verkiezing: "Mensen voelen zich in gesprek met wethouder Minhas altijd serieus genomen. Hij is een actieve luisteraar, die snel analyseert en vervolgens goede vragen aan zijn gesprekspartner weet te stellen. Ook is hij een harde werker die zijn contacten goed weet in te zetten. Vol lef, kennis en inzicht weet hij ambitieuze projecten in de woningbouw op te pakken."