Drumtalenten laten zich horen

Schiedam/Vlaardingen - Talenten in de leeftijd van 6 tot en met 72 jaar tonen zondag 26 januari hun skills en liefde voor de drums aan het publiek. Het is alweer de vijfde editie waarbij de leerlingen van docent Ralph de Jong (Coverage, Dutch Drums) los kunnen gaan op het prachtige podium van De Kroepoekfabriek in Vlaardingen. Er worden ook de nodige Schiedamse trommelaars verwacht.



De leerlingen spelen mee met hun favoriete track, waarbij diverse muziekstijlen aan bod komen: pop, rock, metal, soul, noem maar op… Op deze zondagmiddag zijn er veel talenten bij die vanaf de eerste editie het podium betraden.

Destijds konden familie, vrienden en drumleraar met trots zien hoe de zenuwen weg werden geslagen. Deze toppers laten deze dag zien hoeveel ze bereikt hebben.

Er zijn ook veel nieuwe toppers bijgekomen die voor het eerst de pannen van het Kroepoekdak gaan rammen. Zoek je een drummer voor jouw band? Dan is dit de dag om drummers live te bekijken en te benaderen.

Na afloop is er de mogelijkheid om meer informatie te vergaren.

Kroepoekfabriek, Koningin Wilhelminahaven Zuidzijde 2a, Vlaardingen. Aanvang 15.00 uur, info: Kroepoekfabriek.nl