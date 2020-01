Het NK Tonnetje Steken verhuist naar juni

Schiedam - Het evenement NK Tonnetje Steken in Schiedam-Kethel wordt dit jaar gehouden op zondag 28 juni. De organiserende muziekvereniging Sint Radboud stapt af van de traditie om het kampioenschap op de tweede zondag van september te houden.



Voornaamste reden is dat de voorbereidingstijd lastig is met het evenement vlak na de grote vakantie. De muziekvereniging organiseert deze niet meer weg te denken traditie al meer dan 30 jaar volledig op eigen kracht. Men hoopt dat met een betere voorbereiding en mogelijk minder 'concurrentie' van andere activiteiten het evenement weer een boost krijgt.

Zondag 28 juni wordt het bekende tonnetje weer gevuld met water en kunnen toeschouwers weer genieten met (leed)vermaak als deelnemers de ring onder tonnetje proberen te steken. Plaats van handeling blijft als vanouds het Kerkplein aan de Kerkweg tegenover de Jacobuskerk in Kethel.