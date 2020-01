Beschadigde Beneluxtunnel rond 15.00 uur weer open

Schiedam - Op zaterdagmorgen 18 januari heeft de Beneluxtunnel enorme schade opgelopen door een te hoge vrachtwagen. De linker tunnelbuis richting Europoort is afgesloten voor het verkeer. Ingesloten verkeer voor de Beneluxtunnel is inmiddels weggeleid door Rijkswaterstaat. Via Twitter heeft Rijkswaterstaat inmiddelslaten weten dat 'naar verwachting de tunnelbuis in de loop van de middag weer open kan. Wij hopen rond 15.00 uur'.



Kabels en verlichting hangen allemaal los in de tunnel. Ook liggen er verlichtingsarmaturen over het wegdek bezaaid. Het was vanmorgen niet bekend hoelang de tunnel dicht zou blijven. Het zal waarschijnlijk enige tijd kosten om alle schade te herstellen.