Bloeiende narcissen in Schiedam

Het leek van de week wel lente, zo zacht was het weer. Bart Bos maakte een passende foto en schreef er het volgende bij:



'Je zal bijna denken ontwaakt te zijn uit een winterslaap bij het zien van velden vol bloeiende narcissen die overal in Schiedam opduiken, tenslotte is de bloeitijd van deze fleurige bloemen eigenlijk maart terwijl het nu pas 14 januari is. Net als zoveel zaken zullen we ook dit fenomeen maar onder de noemer 'klimaatverandering' plaatsen.'