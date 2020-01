Goed nieuws voor alle fans van Checkpoint Theater!

Schiedam - Wegens groot succes heeft Theater aan de Schie een extra voorstelling van Checkpoint Theater bijgeboekt op zaterdag 4 april om 16.00 uur. De kaartverkoop is per direct gestart via theateraandeschie.nl. Voor de voorstelling om 19.30 uur zijn óók nog een aantal kaarten beschikbaar.



Goed nieuws voor alle Checkpoint Theater fans! De kaartverkoop voor de avondvoorstelling van Checkpoint Theater op zaterdag 4 april in Theater aan de Schie gaat zo hard, dat er een extra voorstelling is bijgeboekt op zaterdag 4 april om

16.00 uur.

Vetter dan ooit! van Checkpoint Theater is een show vol ontploffingen, interactie en zeer spectaculaire tests die nog nooit eerder in een theater zijn uitgevoerd. Voor iedereen zijn er veiligheidsbrillen en gehoorbeschermers en dan gaat het van start. Doe mee op het toneel met verschillende tests, speel mee met jongens tegen de meiden, beleef hoe een drone live uit de lucht wordt geschoten en nog veel, veel meer.

De kaartverkoop voor de extra show van Checkpoint Theater Vetter dan ooit! (8+) op zaterdag 4 april 2020 is per direct gestart. Toegang is € 31,00 per persoon. Kijk op www.theateraandeschie.nl voor meer informatie en het reserveren van kaarten.