Spreekuur voor alle digitale vragen

Schiedam - Heeft u een vraag over de installatie of het gebruik van uw mobiele telefoon, smartphone, laptop, tablet, e-reader of digitale camera? Of wilt u uitleg over bijvoorbeeld het openen van een bijlage in de mail of de werking van een app op uw tablet of smartphone? Kom naar het gratis Digitaal spreekuur.



De eerstvolgende spreekuren zijn:

- maandag 20 januari van 13.00 - 16.00 uur in De 5 Molens, Nieuwe Damlaan 818.

- donderdag 23 januari van 13.00 - 16.00 uur in de Bibliotheek Schiedam in de Korenbeurs, Lange Haven 145.

Deskundige vrijwilligers van het Leercentrum SeniorWeb Bibliotheek Schiedam geven graag advies. Bezoekers kunnen op de aangegeven tijden gewoon binnenlopen en hun eigen apparaat en eventuele wachtwoorden meenemen. Het advies is gratis. Er zijn geen lange wachttijden.