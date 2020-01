'Ashton Brother' Pepijn terug op Schiedamse geboortegrond met eerste soloshow!

Schiedam - Pepijn Gunneweg zweeft sinds kort weer op een zelfgemaakte wolk. Vijf jaar na zijn afscheid van de fameuze Ashton Brothers beleefde hij op 5 januari de première van zijn allereerste solovoorstelling The Great Wonder in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. "Dat was een heel spannend moment. Die zaal vol familie, vrienden, pers, 'gewone' mensen én kids! Ik had het me vooraf niet gerealiseerd, maar ik bleek de perfecte familievoorstelling gemaakt te hebben. Magie is iets onverklaarbaars, een soort glimlach in je buik. Dat hoef je niet allemaal te snappen." Pepijn staat met zijn vierdimensionale show op donderdag 23 januari op zijn geboortegrond in Theater aan de Schie.



(door Els Neijts)

Bij Pepijn draait het leven om verwondering en magie, dus ook in zijn eerste solo. "Even opgetild worden en zweven", vult hij aan. "In The Great Wonder ben ik Peppino, een soort uitvergroting van mezelf." Tegen een steeds veranderend decor van ballonnen, bellen, bollen, bloemen, springende vissen, vliegende kippen en vluchtende konijnen moet hij als derderangs variété artiest alles zelf doen. Tot overmaat van ramp lijkt ook de liefde van zijn leven onbereikbaar. "Ik wilde een wereld creëren waarin ik iets heb om voor te vechten en een familiesetting is de sfeer waar ik van houd. Die geeft een goede arena om je verhaal in te vertellen. Daarom heb ik vier freaky muzikanten om me heen verzameld. Interessante persoonlijkheden en tien keer zo muzikaal als ik, maar ík heb alles geschreven."

Geboren Schiedammer

Pepijn werd in Schiedam geboren. "Op 18 mei 1976, om 4 uur 23", lepelt hij in één adem op. Al jong verwonderde hij zich over de meest uiteenlopende kleine en grote dingen van het leven. "Zoals de openlucht theaterspektakels die bij ruïne Aleida gehouden werden. Vlak naast de plek waar nu Theater aan de Schie staat. In Theater de Teerstoof gingen we ook naar clown Woudie kijken en bij feestwinkel Het Masker, een soort Harry Potter-winkeltje, heb ik mijn eerste trucs gekocht. Natuurlijk wilde ik op familiefeestjes altijd mijn act doen, met mijn zusje als assistente. Daar gaan we weer zuchtte ze dan. En omdat mijn vader directeur was van Stichting Schiedamse Molens mocht ik op de jaarlijkse Molendagen ook al jong met mijn goocheldoos optreden."

Magie en muziek

Toch werd Pepijn geen goochelaar of clown, en ging hij ook niet naar de circusschool, maar naar de Kleinkunstacademie. Daar trof hij in Pim Muda, Joost Spijkers en Friso van Emde Oudejans gelijkgestemde zielen. Als de Ashton Brothers toerden de mannen succesvol over de hele wereld met een heel eigen vorm van variété. Spektakel vol magie, muziek en halsbrekende toeren in de nok van het theater. Daar kwam vijf jaar geleden een eind aan. Pepijn stopte, na een val op het podium van tweeënhalve meter, waar hij hoogtevrees aan over hield.

Stuntman en uitslover

Tot het twee jaar geleden weer begon te kriebelen. "Ik miste het fysieke. Dat is goed voor je lijf én ik wilde weer die stuntman en uitslover zijn die zijn kunstje laat zien. Het is leuk om uniek te zijn en daar respect mee af te dwingen. Het heeft even geduurd. Overconcentratie gaf eerst nog een gevoel van onveiligheid, maar dat is weer gezakt. Mijn bewustzijn moest weer een automatisme worden. Doen, doen en nog eens doen bleek het recept. Ik zit weer in het zadel, dus ik zou zeggen: Lieve Schiedammers, komt dat zien!"

Pepijn in het kort

Pepijn Gunneweg doorliep de Kleinkunstcadamie waar hij Pim Muda, Joost Spijkers en Friso van Emde Oudejans ontmoette, waarmee hij tot in 2014 de Ashton Brothers vormde. Hij deed televisiewerk voor onder meer het Klokhuis en Foute vrienden. Pepijn is getrouwd met Annelieke Telle en vader van dochter Ilja van vier.