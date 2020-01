Participatiekoor voor mensen met én zonder dementie

Schiedam/Regio - Na het succes in diverse steden start in januari ook in Midden Delfland een Participatiekoor. In het Participatiekoor zingen mensen mét en zonder dementie klassiekers uit het wereldrepertoire. Niet 'een karretje op de zandweg', maar de hoogtepunten uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach.



Het Participatiekoor in regio Midden Delfland (waaronder Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Naaldwijk, Delft en Pijnacker vallen) is een bijzonder koor. In dit koor helpen ervaren koorzangers mensen met een haperend brein die in een 'gewoon' koor niet meer mee kunnen zingen, maar dat nog wel graag willen doen

Initiatiefnemer Marian Schoone: "Mensen met dementie worden nog vaak weggezet als willoze slachtoffers die niet meer kunnen deelnemen aan het culturele leven. Niets is minder waar!"

Schoone, zelf ervaren koorzangeres en dementie-onderzoeker bij TNO, kwam de Participatiekoren bij toeval op het spoor. "Ik was op zoek naar culturele projecten waar mensen met dementie aan mee kunnen doen en vond op internet de Participatiekoren. Meedoen draagt enorm bij aan het welzijn van deze mensen. Samen zingen zorgt voor verbinding. Dat is precies wat veel mensen met dementie zich afvragen; doe ik nog mee?"

Het koor dat uit zo'n veertig zangers en zangeressen zal bestaan, waarvan één derde een diagnose dementie heeft, zet meteen hoog in. In januari starten, onder leiding van dirigent Bas van Houte, de repetities van het eerste programma: 'Erbarme dich'. Een selectie van de hoogtepunten uit de Matthäus Passion.

Erik Zwiers is artistiek leider van de stichting Participatie met Dementie, die het koor in Midden Delfland faciliteert met kennis en advies: "We raken een snaar. Zowel bij onze zangers als bij het publiek." Hij kwam op het idee toen hij afscheid moest nemen van zijn goede vriend Nico die aan alzheimer leed. "En terwijl we spraken over het leven en de pijn van het verlies begon Nico het slotkoor van de Matthäus Passion te zingen. Toen wist ik wat ik moest doen."

Meer info via www.participatiekoor.nl