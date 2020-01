Meeslepende volksmuziek in Westvest90-kerk

Schiedam - Violiste Maria Milstein en pianiste Nathalia Milstein brengen vrijdagavond 24 januari in de Westvest90-kerk in Schiedam een op volksmuziek geïnspireerd programma met werken van grote componisten die veel voor het muziekleven in hun vaderland hebben betekend: de Noor Grieg en de Tsjechische componisten Janácek en Smetana. Ook staat er een prachtige sonate van Beethoven op het programma.



"Het wordt een contrastrijk concert", blikt Maria Milstein vooruit. "Voor de pauze spelen we de meeslepende en dramatische Sonate in c klein van Beethoven en de Vioolsonate van de Tsjechische componist Janácek. Hij schreef dit werk aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, de invloeden zijn voelbaar. De tweede helft van ons optreden is opgewekter van karakter. Aus der Heimat van Smetana klinkt vol weemoed maar eindigt met een aanstekelijke dans, terwijl de Noorse componist Grieg in zijn Sonate op. 13 een episch beeld lijkt te schetsen van de landschappen van zijn vaderland."

Over Maria en Nathalia Milstein

De zussen Maria en Nathalia Milstein traden op in prestigieuze zalen als Het Concertgebouw in Amsterdam, BOZAR in Brussel, Philharmonie Essen en Teatro Ristori in Verona. Hun debuutalbum werd in 2017 genomineerd voor een Edison en kreeg lovende kritieken in binnen- en buitenland. Ook het tweede album Ravel Voyageur kreeg prachtige recensies in onder meer BBC Music Magazine, Trouw en de Volkskrant. De cd werd door het Franse muziekblad Diapason bekroond met een Diapason d'Or.

Maria Milstein - viool | Nathalia Milstein - piano

Vrijdag 24 januari 2020, aanvang 20.15 uur

Locatie: Westvest90-kerk, Westvest 90, Schiedam

Tickets & Info: www.westvest90.nl en 06-29 354 520. Voorafgaand aan het concert zijn er vanaf 19.30 uur ook kaarten verkrijgbaar in de kerk, tenzij uitverkocht.