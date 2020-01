Vrijwillige voorlezers gevraagd voor de VoorleesExpress in Schiedam

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen! Hieronder een oproep van de VoorleesExpress voor vrijwillige voorlezers in Schiedam.



Ieder jaar verlaat 1 op de 5 kinderen in Nederland de basisschool met een taalachterstand. De VoorleesExpress is een project waarmee we dit cijfer proberen terug te dringen. Dat doen we door bij kinderen met een (mogelijke) taalachterstand 20 weken lang, eenmaal per week thuis voor te lezen. Stichting Aanzet coördineert de VoorleesExpress in Schiedam en Vlaardingen.

Lijkt het je leuk om gezinnen met jonge kinderen te helpen met voorlezen en taal? Meld je dan aan als voorlezer bij de VoorleesExpress. De VoorleesExpress wil kinderen en ouders het plezier van (voor)lezen laten ontdekken om taalachterstand te bestrijden! Zo vergroten we samen de onderwijskansen van kinderen.

Als voorlezer van de VoorleesExpress lees je twintig weken lang een uurtje per week voor bij een gezin thuis. Je leest voor aan kinderen tussen 3 en 8 jaar die een (dreigende) taalachterstand hebben. Dit doe je één uur per week op een vast tijdstip, waarop het jou goed uitkomt. Je leest interactief voor en je doet ook taalspelletjes. Je betrekt de ouders bij het voorlezen en spoort hen aan om actief mee te doen. Een bezoek aan de bibliotheek hoort erbij.

Als voorlezer word je begeleid door een coördinator van de VoorleesExpress. Je krijgt een training in interactief voorlezen en stimuleren van ouderbetrokkenheid. Met een gratis bibliotheekpas kun je kinderboeken lenen bij de bibliotheek. Na afloop van de twintig weken, krijg je als dank voor je inzet een VVV bon.

Heb je interesse? Ga naar www.stichtringaanzet.nl/voorleesexpress voor meer informatie. Neem contact op met Stichting Aanzet via 010 - 23 22 111 of mail naar info@stichtingaanzet.nl