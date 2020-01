KomKids leest ruim 500 uur voor tijdens de Nationale Voorleesdagen.

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen!



Tijdens de Nationale Voorleesdagen van 22 januari tot 1 februari lezen ouders, medewerkers of vrijwilligers bij alle KomKids-locaties in Schiedam/Vlaardingen en Rotterdam, elke dag een half uur voor aan kinderen van 0-13 jaar. Het doel: voorlezen blijvend onder de aandacht brengen, want lezen is tenslotte ontzettend leuk én leerzaam.



Wegdromen bij spannende, mooie of grappige verhalen. Met Kamishibai kastjes, digitale boeken of gewoon de old skool prentenboeken duiken we samen met veel #leesplezier de verwonderende wereld in van het voorlezen.