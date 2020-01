Muzikale hoogtepunten van André Rieu in Euroscoop

muzikale hoogtepunten van andr rieu in euroscoop

Schiedam - Op de filmagenda van Euroscoop Schiedam staan deze week onder meer onderstaande films én de muzikale hoogtepunten van André Rieu!



Bombshell (drama 12+)

Een onthullende kijk in het meest krachtige en controversiële media-imperium wat Amerika ooit gekend heeft; Fox News. Gebaseerd op het waargebeurde schandaal vertelt Bombshell het explosieve verhaal van de vrouwen die het zwijgen doorbraken en het hoofd van Fox News, Roger Ailes, beschuldigden van seksuele intimidatie. Met Charlize Theron, Nicole Kidman en Margot Robbie.



1917

Van Oscar®winnende regisseur Sam Mendes (Skyfall, Spectre, American Beauty) komt een meeslepend oorlogsdrama over de Eerste Wereldoorlog; 1917. Op het hoogtepunt van de Eerste Wereldoorlog krijgen twee jonge Britse soldaten Schofield (George MacKay; bekend van Captain Fantastic) en Blake (Dean-Charles Chapman; van Game of Thrones) een op het eerste gezicht onmogelijke missie toegewezen. 1917 won al twee Golden Globes en is nu genomineerd voor maar liefst 10 Oscars.

André Rieu

André Rieu nodigt het bioscooppubliek uit om samen zijn verjaardag te vieren! Voor 70 YEARS YOUNG selecteerde André Rieu muzikale hoogtepunten uit zijn luisterrijke carrière tot nu toe. Deze unieke feestelijke voorstelling voert u mee op een ongelofelijke reis rond de wereld naar de schitterendste concertlocaties van André Rieu, waaronder het Weense Schönbrunn, Radio City Music Hall in New York en het Kroningsconcert in Amsterdam. Te zien op zaterdag 18 en zondag 19 januari 2020.

