Stedelijk Museum pakt in 2020 uit met realisme, huisvuil en Gootjes

Schiedam - Of het Stedelijk Museum Schiedam erin slaagt komend jaar opnieuw 70.000 bezoekers te trekken, is natuurlijk een spannende vraag. Ergens in het najaar van 2020 gaat het museum dicht voor een stevige renovatie, dus een zelfde aantal bezoekers als vorig jaar zou ditmaal in negen à tien maanden tijd gehaald moeten worden. Om precies te zijn waren er 71.331 bezoekers, een stijging van 34 procent.



(Door Kor Kegel)

Het recordaantal van 2019 evenaren is niet geheel onmogelijk, want er staan weer belangwekkende tentoonstellingen op het programma, ook nu weer in combinatie met allerlei activiteiten die in het bijzonder voor de Schiedammers leuk zijn om mee te maken. Eén derde van de museumbezoekers kwam vorig jaar uit Schiedam. Het percentage 'herbezoekers' onder de Schiedammers is zestig procent.

De belangrijkste tentoonstelling wordt dit jaar 'Realisme nu' die te zien zal zijn van zaterdag 22 februari tot en met zondag 2 augustus. Anderhalve eeuw geleden was realisme schokkend en confronterend. Kunstenaars schilderden wat ze om zich heen zagen en dat kon rauwe beelden opleveren, en reacties als: 'Niet mooi'. Het Schiedamse museum komt nu met een update. "Kunstwerken die na 2000 zijn gemaakt en aan de werkelijkheid zijn ontsproten. Wat is realisme nu?'', zegt museumdirecteur Deirdre Carasso daarover.

Morgen, donderdagmiddag 16 januari, is er aan de Hoogstraat 112 weer een lunchbijeenkomst onder de noemer 'Schaften met…' Singer-songwriter Wouter van Weert schreef een compositie bij het wereldberoemde schilderij 'Grijs, oranje op kastanjebruin' van Mark Rothko. Met dat kunstwerk weet het Schiedamse museum telkens weer landelijke publiciteit te scoren, omdat het bijzonder is dat iedereen zich alleen met het schilderij kan afzonderen, terwijl in normale omstandigheden de liefhebbers in lange rijen staan om een glimp van het doek te kunnen opvangen. En nu een compositie, speciaal op Rothko's topwerk toegeschreven…! Wouter van Weert voert het uit samen met celliste Lieke Aerts.

Kunst van huisvuil

Sinds afgelopen zaterdag is er een opmerkelijke tentoonstelling van de Rotterdamse kunstenaar Jan Eric Visser. Voor zijn sculpturen gebruikt hij uitsluitend zijn eigen huisvuil (voor zo ver het niet kan bederven). Het museum heeft zo'n huisvuilsculptuur aangekocht. Een mooie aanvulling op de collectie, zegt Catrien Schreuder, hoofd tentoonstellingen en collecties van het Stedelijk Museum Schiedam.

Eind februari wordt een tentoonstelling gewijd aan Theo Gootjes, die met zijn cartoons in Het Vrije Volk en het Rotterdams Dagblad nationale waardering oogstte. Tientallen jaren tekende de Schiedammer vlijmscherpe commentaren op politiek en maatschappij. "Het is indrukwekkend hoe ongelofelijk actueel de cartoons van Theo nog zijn'', zegt Deirdre Carasso.

Eindeloos experimenteren

Bijzonder is ook de inschakeling van de Rotterdamse kunstenaar Manon van Hoeckel die als een 'artist in residence' vijf maanden in het museum zal rondlopen en eindeloos mag experimenteren. Manon was eerder betrokken bij het kappersproject 'Coupe de Schiedam' waar veel Schiedammers zich in het museum konden laten knippen en scheren. Daaraan deden zeventien Schiedamse kappers mee.

Uiteraard neemt het museum ook een voorschotje op het 750-jarig bestaan van de stad Schiedam in 2025. "Aan de hand van onze historische collectie gaan we verhalen verzamelen die iets toevoegen aan de beleving en de geschiedschrijving", zegt Deirdre Carasso.

Achterstallig onderhoud

En dan, ergens in het najaar, gaat het museum voor een hele poos dicht. Een renovatie maakt het achterstallig onderhoud aan het rijksmonument ongedaan. De klimaatinstallaties worden vervangen. Binnenkort wordt duidelijk of het museum de Monopole kan gaan exploiteren: het zou een spectaculaire uitbreiding zijn. "Maar tijdens de renovatie blijven we zichtbaar door op locatie tentoonstellingen te houden'', kondigt Deirdre Carasso nu alvast aan.

Kijk voor alle tentoonstellingen en activiteiten op www.stedelijkmuseumschiedam.nl