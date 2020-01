'Franciscus Vlietland is genoeg uitgekleed!'

Schiedam - Er is een petitie van het CDA Vlaardingen waarin wordt opgeroepen om 'het Franciscus Gasthuis Vlietland niet verder uit te kleden!' Op petitities.nl stelt het CDA: 'Een ziekenhuis zonder kinderafdeling, kraamzorg en 24/7 Spoedeisende Hulp kun je bijna geen ziekenhuis meer noemen. Het CDA wil niet dat het Franciscus Vlietland een buitenpoli wordt!'



In de petitie wordt gesteld dat:

'Na de Spoedeisende Hulp, is het voornemen nu ook om de kinderverpleegkunde en kraamzorg te verplaatsen naar Rotterdam. Er wordt aangegeven dat er niet genoeg personeel is om beide afdelingen open te houden. Franciscus locatie Rotterdam is voor iedereen uit het Waterweg gebied die afhankelijk is van het openbaar vervoer moeilijk te bereiken. Met de drukte op de A20 loop je bij noodsituaties onnodig risico. Er zijn in Rotterdam meerdere ziekenhuizen, waaronder het Sophia Kinderziekenhuis. De Waterweg regio komt zo zonder een volwaardig ziekenhuis en blijft achter met een grote buitenpoli.'

De petitie is opgesteld om te voorkomen dat het Franciscus Vlietland niet verder wordt uitgekleed: 'Wij zien graag dat Franciscus Gasthuis ervoor kiest om de kinderafdeling van Rotterdam naar Schiedam te verhuizen.'

Onderteken hier de petitie.