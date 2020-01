Grote zorgen om weggelopen Feben (15) uit Schiedam

Schiedam - De politie in Schiedam is nog altijd op zoek naar de weggelopen 15-jarige Feben. Het meisje verliet op 8 januari haar huis om een stukje te wandelen. Ze is rond vier uur 's middags voor het laatst gezien op de Albardastraat in de Zuid-Hollandse plaats. Haar familie maakt zich grote zorgen. Dinsdagmiddag heeft de politie gevraagd om onderstaande oproep zoveel mogelijk te delen.



'Wie weet waar Feben (15 jaar) is? Zij is op woensdag 8 januari 2020, om 16.00 uur op de Albardastraat in Schiedam weggegaan om een stukje te wandelen. Zij heeft zich op 7 januari 2020 ziek gemeld op school in Schiedam. Op 8 januari is zij ook niet op school geweest. Feben is haar roepnaam, haar officiële naam is Habtemariam Estifanos. Ze is van Eritrese nationaliteit.'

De politie maakte eerder bekend dat Feben op het moment van vermissing was gekleed in een lange, groene winterjas met een capuchon. Daaronder droeg ze een donkere broek met sportschoenen. Ook had ze een telefoon bij zich, maar het telefoonnummer is niet bekend.

Feben spreekt gebrekkig Nederlands. Ze heeft een donkere huidskleur, halflang zwart haar een smal postuur en is ongeveer 160 cm lang. De politie roept mensen die meer informatie over deze vermissing hebben op contact op te nemen via 0800-6070. Ook geven ze aan dat er eerst andere methodes zijn ingezet om Feben te vinden, en dat daarom de vermissing nu pas bekend is gemaakt.