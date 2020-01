'Rust roest'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen! Bart Bos stuitte op iets dat lijkt op een drijvend pakketje roest...



'Met regelmaat draait een langsrijdende passant de nek of blijft even stilstaan bij wat het meest lijkt op een drijvend stuk roest in de Buitenhaven. Wie even stilstaat ziet natuurlijk dat het een oude sleper is die betere tijden heeft gekend. Volgens zeggen is het een restauratie in wording om de sleper een tweede leven te bieden. Een klusje waar de eigenaar voorlopig nog wel even de handen aan vol heeft. Hoe dan ook, mooi 'roest' is niet altijd lelijk!'