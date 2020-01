Harpe Davids brengt muzikale toost uit in dorpskerk Kethel

Schiedam - Traditiegetrouw opent het harmonieorkest van CMV Harpe Davids haar muzikale jaar met een nieuwjaarsconcert. Aanstaande zaterdag is het zover!



In de dorpskerk Kethel brengt Harpe Davids een muzikale toost uit op 2020 met gevarieerd programma. Het orkest laat plezier in muziek zien. Muziek die een plezier is om te spelen en om naar te luisteren. Daarnaast is er ook ruimte voor muzikale humor. Op het programma staan de bekende second walz en de humoristische mars confetti.

Het concert is op zaterdag 18 januari om 15.00 uur in de Dorpskerk Kethel en is gratis toegankelijk!