Marzena, Sandra en Magdalena maken verse afhaalmaaltijden bij Polka Schiedam

Schiedam - Afgelopen maandag opende Polka Schiedam haar deuren op Broersveld 121B. Een afhaalrestaurant voor Poolse maaltijden die ter plaatse vers bereid worden, gerund door de zussen Marzena, Sandra en Magdalena die in Rotterdam-Zuid al enkele jaren Polka Rotterdam runnen met hetzelfde concept. Maandag was er een (gratis) proeverij met enkele succesnummers van het dagelijks wisselende menu. Polka Schiedam is iedere dag geopend vanaf 12:00 uur 's middags. Polka Schiedam mikt op de Poolse gemeenschap in Schiedam maar ziet het ook als haar doel om Nederlanders kennis te laten maken met de Poolse keuken.