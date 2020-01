'Verschil van mening over visie op de lange termijn'

SCHIEDAM – Henk de Zeeuw zat zondag niet bij Excelsior'20, dat oefende tegen HVV (2-2), op de bank. Niet, omdat hij na de aankondiging van zijn naderende vertrek, meteen al de deur achter zich had dichtgetrokken. Hij zat ziek en proestend thuis. Narrig over zijn absentie, omdat hij wat graag zelf de aftrap richting tweede seizoenshelft had geregisseerd. Nu deed assistent Stefan Bosdijk dat.



(door Gerard S. Verver)

Enkele dagen eerder was het nieuws over De Zeeuws vertrek aan de grote klok gehangen. De reden: "Beide partijen verschillen van mening over de visie op de lange termijn." Prangende vraag: was dat dan geen item tijdens de sollicitatie? "Ja', bevestigen De Zeeuw en voetbalvoorzitter Zoran Nikolic. "Alleen niet in details", stelt de trainer. "Die volgen gaandeweg, als je elkaar beter leert kennen. Als je dan merkt dat de doelstellingen, die je zelf voor ogen hebt afwijken van de weg, die zij willen bewandelen, trek je conclusies."

Nikolic begrijpt dat. "Hij is een trainer met ambities, die hoger liggen dan de tweede klas. Excelsior is gewoon een tweedeklasser en eentje met beperkte middelen. We kunnen niet zomaar de portemonnee trekken om het de selectie naar de zin te maken. Trouwens betalen is sowieso niet aan de orde." Partijen zeggen open en eerlijk met elkaar gesproken te hebben. De Zeeuw daarover. "Ik heb respect voor de club en voor hun standpunt."