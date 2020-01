Wijkochtend in Noordrand gaat woensdag open

Schiedam - De Wijkochtend in wijkcentrum De Buurtvlinder opent op 15 januari officieel de deuren voor alle bewoners in de wijk. Hiermee telt Schiedam vijf Wijkochtenden. Wethouder Patricia van Aaken verricht de officiële opening. Vanaf dat moment kunnen bewoners er terecht voor ondersteuning van diverse maatschappelijke organisaties en voor contact met andere bewoners.



''De Wijkochtend is een plek waar lichte, laagdrempelige ondersteuning wordt aangeboden. En waar bewoners ontmoeten, een kop koffie kunnen drinken of gezellig een praatje kunnen maken'', vertelt Judith Grootfaam, sociaal werker bij DOCK. Bewoners kunnen hier terecht met vragen over administratie, financiën, overheidsbrieven, kwijtscheldingen, aanvragen met DigiD, omgaan met het internet, informatie over mantelzorg, vrijwilligerswerk en vacatures zoeken en solliciteren.

Het inloopspreekuur wordt verzorgd door vrijwilligers met ondersteuning van de betrokken organisaties. Tijdens het spreekuur wordt er gekeken naar de talenten en hoe bewoners die kunnen inzetten voor elkaar. De inpandige organisaties geven ook diverse workshops die aansluiten bij de vragen van de bewoners. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een budgetoverzicht of het opstellen van een cv.

De Wijkochtend heeft een laagdrempelig karakter dat een open-inloop en spontane ontmoeting in de wijk stimuleert. Zo komen bewoners die voorheen niet van elkaars bestaan wisten met elkaar in contact.

Deuren open op 15 januari

Bewoners zijn op 15 januari van harte welkom tijdens de opening van de Wijkochtend in wijkcentrum De Buurtvlinder Stockholm 8, 3124 SG Schiedam. Het programma start om 09.30 uur. De Wijkochtend wordt om 11:00 uur door wethouder Van Aaken geopend. Na de officiële openingshandeling is er volop ruimte om kennis te maken met deze nieuwe plek en de verschillende maatschappelijke organisaties en vrijwilligers die vanaf dan iedere woensdag van 09:30-12:00 uur voor u klaarstaan.

De Wijkochtend is een nauwe samenwerking tussen DOCK, het Wijkondersteuningsteam (WOT), de Formulierenbrigade (Stroomopwaarts) en Vereniging Humanitas.