Dansen in het Stedelijk Museum Schiedam

Schiedam - Dansend tussen de kunst in het Stedelijk Museum Schiedam laten drie meiden zien hoe ze zelf de baas zijn over hun eigen lichaam. De dans is op 22 januari te zien, samen met twee andere performances van leerlingen van de Dansmavo Schravenlant XL in Schiedam. Ze dansen tussen, onder en door de werken in de tentoonstelling Modest Fashion. Het begint om 11.45 uur en is gratis met een geldig entreebewijs. Aanmelden hoeft niet. De drie dansen duren samen ongeveer 30 minuten.



De drie groepjes leerlingen lieten zich onder andere inspireren door de kunstwerken van Alicia Framis en Anida Yoeu Ali en door de thema's in de tentoonstelling: feminisme, emancipatie, identiteit, intimidatie en sociale media.

Vier meiden en een jongen maakten een dans over het feminisme. Eerst lijkt het alsof de mannelijke danser alle touwtjes in handen heeft. Je ziet hoe de meiden strijden voor gelijke rechten. Hoe loopt het af?



Identiteit

Een ander groepje verbeeldt het thema identiteit; het zelf beslissen wat je draagt en soms de onmogelijkheid daarvan. De dansers verstoppen zich achter en onder een doek om er vervolgens sterker uit te komen.

De dansers hebben zich in het museum laten inspireren door de kunst. Daarna kwamen ze twee keer in het museum om aan hun choreografie te werken en te repeteren. De derdejaars leerlingen treden ook op voor een publiek van tweedejaars. Zij komen naar verwachting volgend jaar aan de beurt

De Dansmavo is een opleiding voor jongeren met een passie voor dans. De opleiding bestaat drie jaar en is uniek. Vorige jaar werkten het museum en de Dansmavo voor het eerst samen.