Okapinieuws: Gerrit verhuist naar Portugal, Mhina verkent binnenverblijf FILMPJE

Rotterdam - Okapietje Mhina is steeds regelmatiger in het binnenverblijf te bewonderen, samen met moeder M'buti. Als ze daar niet te zien is, kun je haar via de webcams in de kraamstal volgen.

Haar 'tante' Kisala gaat bij goed weer ook buiten op avontuur. Deze week is okapi Gerrit, die in 2017 werd geboren, verhuisd naar de dierentuin van Lissabon.