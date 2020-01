'Omwonenden vliegveld hebben recht op rust'

Schiedam - Dit bericht is ingestuurd via onze website nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar via 'Schrijf mee' een bericht met foto plaatsen!

'De omwonenden van Rotterdam The Hague Airport hebben in 2019 meer lawaai dan ooit te verwerken gehad in de vroege ochtend en late avond. Dit blijkt uit een ‘alternatief jaarverslag’ gemaakt door de Schiedamse bewonersvertegenwoordiger in de Commissie Regionaal Overleg, John Witjes.

Zo zijn bijvoorbeeld in deze rapportage getiteld “Weerklank 2019” de cijfers opgenomen van de aantallen vluchten in de vroege ochtend. Daaruit blijkt dat er deze zomer tussen 07.00 en 08.00 uur gemiddeld 20% meer vliegtuigen opstegen dan in 2018. En de meeste van die toestellen stegen vlak na zevenen op over Schiedam, zeven dagen per week hetgeen met veel lawaai gepaard ging. En in Lansingerland waren vrijwel elke avond tegen en na elven nog landende toestellen te horen. Ook landden er in de zomer ’s morgens direct na zeven uur al toestellen, iets dat in eerdere jaren slechts incidenteel voorkwam.

Witjes constateert dat terwijl beleidsmakers de mond vol hebben van ‘hinderbeperking’ van het vliegverkeer in de Rotterdamse werkelijkheid juist het tegenovergestelde het geval is geweest: de hinder in de vroege ochtend en late avond zijn alleen maar toegenomen juist in de uren van de dag waarin al jaren de meeste klachten bij de milieudienst binnenkomen. Hij acht het in dat opzicht niet vreemd dat het aantal over RTHA ingediende klachten van geluidsoverlast dit jaar explosief is gegroeid (naar 62.000).

Met dit jaarverslag hoopt Witjes objectief cijfermateriaal aangeleverd te hebben om een heldere discussie over de impact van RTHA op de omgeving te voeden. Met zulke slechte rapportcijfers roept Witjes de verantwoordelijken op om “het recht op rust” voor de duizenden omwonenden te erkennen en de geluidsoverlast terug te dringen.'