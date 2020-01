wilma ontdekt zeldzame gans wat doe jij hier in schiedam

Schiedam - Dit bericht kregen we via onze website nieuwestadsblad.nl ingestuurd door Wilma van Holten. Wilma is razen enthousiast.;, ze heeft een zeldzame gans op de foto gezet!

'Eind vorig jaar werd een zeer zeldzame Ross'gans ontdekt nabij Delfgauw. Deze kleine ganzensoort broedt o.a. in Noord Canada.

Afgelopen woensdag werd hij herontdekt langs de Harreweg, en kon ik met een aantal andere fotografen deze gans van zeer nabij fotograferen. Dat was een buitenkansje.

De twee grauwe ganzen links en rechts van de Ross'gans bekeken hem argwanend, alsof ze wilden zeggen "wat doe jij hier in ons Schiedam".'