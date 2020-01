Grote rookwolken bij autobrand Schiedam

Schiedam - Een auto is zaterdagavond 11 januari op de Rembrandtlaan in Schiedam volledig uitgebrand. De harde wind blies de grote zwarte rookwolken de wijk in. De rook trok bij meerdere woningen naar binnen, waarna enkele mensen ook last kregen van hun ademhaling. Een ambulance kwam met spoed ter plaatse om de personen met ademhalingsproblemen na te kijken. De brandweer had het vuur snel geblust maar de auto was niet meer te redden. De oorzaak van de brand is een technisch mankement.