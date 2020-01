Niet veel te zien van 'maansverduistering'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen! Nee, veel was er niet te zien van de maansverduistering zag Wilma van Holten. Toch wist ze een opvallende foto te maken.



'Van de maansverduistering was niet veel te zien. De maan werd alleen iets donkerder had ik gelezen. Dan iets verzinnen. Multibelichting, dat betekent een aantal foto's over elkaar maken, en samenvoegen tot één foto. Zo kun je zien hoe snel de maan zich verplaatst.'