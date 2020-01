de nieuwe klusklas op het life college is gestart

Schiedam - De nieuwe 'klusklas' op Lentiz | LIFE College is nu al razend populair bij de leerlingen. Leerlingen van basisschool De Wieken en basisschool Kaleidoscoop volgen 9 weken lang techniekles in het Technoplaza van het LIFE College. Ook basisschool Willibrordus nam deel aan de klusklas op LIFE College.



De klusklas is bedoeld voor praktisch georiënteerde leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en is een initiatief van het schoolbestuur SIKO en het Lentiz | LIFE College. Coen Le Grand, docent Techniek & Technologie laat aan de hand van spannende en ludieke opdrachten de leerlingen kennismaken met de wereld van techniek & technologie.

Bezoek Schiedamse wethouders aan de klusklas

De Schiedamse wethouders Patricia van Aaken en Marcel Bregman brachten afgelopen week ook een bezoek aan de goed bezochte klusklas op Lentiz | LIFE College. Tijdens het bezoek zijn de wethouders en andere betrokkenen vanuit de gemeente en SIKO aan het werk gezet door de docent én de leerlingen. Er werd geplaneerd, gelast en gelijmd waarbij de leerlingen aanwijzingen gaven over wat er wat er nodig was om dit te doen. Ook bij de wethouders kwam het techniektalent naar boven; het resultaat van hun harde werken was een eigen 'metaljet' (een vliegtuigje op standaard van metaal, hout en pvc) die zij trots mee naar huis namen.

Betrokken werkgevers

De wethouders gaven aan onder de indruk te zijn van het talent van de leerlingen. Er is veel behoefte aan techniek talent en er is veel werkgelegenheid in Schiedam en omgeving. Het initiatief van de 'klusklas' wordt ondersteund door de gemeente Schiedam en de werkgevers die deelnemen aan 'de alliantie voor Techniektalent' van het Technoplaza.

Eindpresentaties

Tijdens de laatste les worden de ouders uitgenodigd om de eindresultaten van hun zoon of dochter te komen bewonderen. Leerlingen met een vmbo-advies maken zo op de basisschool al kennis met het vmbo en ervaren dat zij trots kunnen zijn op hun talent. Deze talenten kunnen zij verder ontwikkelen. De klusklas kan nu al een succes worden genoemd en in de toekomst kunnen er meer basisscholen aansluiten op dit initiatief.

