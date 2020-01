'Een prachtige vos hield ons gezelschap op de s-Gravelandseweg'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen! Linda Blom had een onverwachtse ontmoeting op de 's-Gravelandseweg.



'Vrijdagavond 10 januari, 22.30 uur op weg naar huis na een avondje Rotterdam... Tot onze grote verbazing troffen wij een 'gast' aan op de 's-Gravelandseweg... Een prachtige vos die ons gezelschap hield midden op de weg. Ook al is het misschien niet heel bijzonder, toch wilden wij dit even melden. Wat een mooi tafereel zo op de vrijdagavond. Mijn dochter en ik draaiden nog even de auto om een foto te maken.'