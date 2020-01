Net Niet Genoeg wint de Rooie Molen Prijs 2020

Schiedam - Dit jaar heeft stichting Net Niet Genoeg de Rooie Molen Prijs gewonnen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de SP Schiedam reikte Theo Wijmans, raadslid voor de SP, de molen uit aan Natasja Westmaas, voorzitter van de stichting. Net Niet Genoeg verdient de prijs voor haar verdienstelijk werk en en als aanmoediging om hier vooral mee door te gaan.



Net Niet Genoeg zet zich in voor alle inwoners van Schiedam die letterlijk net niet genoeg hebben. Zij organiseert gratis kleding, speelgoed, woonaccessoires en soms een knipbeurt of een kinderfeest. Wat ons aanspreekt aldus Theo Wijmans: "Mensen worden niet afgeschreven en er wordt geprikt door vooroordelen over mensen die het moeilijk hebben. We hopen dat de stichting energiek door zal gaan, want het blijkt helaas nodig, gezien de tweedeling in de maatschappij". Natasja Westmaas was blij met de steun en waardering en ziet de Rooie Molen als een echte aanmoediging om ook op de nieuwe plek van Net Niet Genoeg- op Deventerweg, de werkzaamheden onvermoeibaar voort te zetten.

Sinds 2012 kent de SP Schiedam jaarlijks de Rooie Molenprijs toe aan een persoon of instelling die zich in het afgelopen jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op sociaal en/of cultureel gebied voor de inwoners van de gemeente Schiedam.