Theater aan de Schie draaide 'op alle fronten een topseizoen'

Schiedam - Theater aan de Schie sluit voor het zevende seizoen op rij het boekjaar af met een positief bedrijfsresultaat. In totaal faciliteerde de Schiedamse theaterorganisatie ruim 400 activiteiten en ontving het theater 115.000 bezoeken. Het aantal is onder meer bereikt met een recordaantal bezoekers bij theatervoorstellingen (49.500). Het financiële resultaat werd bereikt met 54% (€ 1.347.000,00) eigen inkomsten ten gevolge van actief cultureel ondernemerschap. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat het theater zelf meer eigen inkomsten gegenereerd dan de gemeente jaarlijks bijdraagt.



Directeur Rob Roos: "Het was op alle fronten een topseizoen. We kijken voor het zevende seizoen op rij terug op een zeer succesvolle periode met een bedrijfsresultaat dat staat als een huis. Maar er was meer dan alleen mooie financiële cijfers. In seizoen 2018-2019 hebben we een niet eerder geëvenaard aantal bezoeken weten te realiseren en was er een stijgende belangstelling voor onze zakelijk activiteiten en ons programma voor de scholen. In de periode die voor ons ligt willen we nog meer aandacht inruimen voor maatschappelijke vraagstukken. Hoe kunnen we ons nog meer inzetten voor eenzaamheidsbestrijding en dan vooral eenzaamheid onder kinderen en jongeren. Dat lijkt een vergeten groep. Theater als ontmoetingsplek moet het hele jaar van en voor iedereen zijn. Met mensen helpen hoef je niet te wachten tot de feestdagen. Wij kijken verwachtingsvol naar de toekomst waarin we een theater voor ons zien met een mooie nieuwe entree waar iedereen in en uit loopt. Een visitekaartje bij binnenkomst van Schiedam. Dat zal de drempel opnieuw verlagen en een grote boost geven aan de zichtbaarheid van en de belangstelling voor Theater aan de Schie en Schiedam als bijzonder mooie stad."