Schiedamse 1714 Drinks & Bites is de favoriete nieuwkomer van Buik van Rotterdam

Schiedam - Woensdag is 1714 Drinks & Bites (Lange haven 24 - 26) uitgeroepen tot favoriete nieuwkomer door De Buik van Rotterdam. Dit was voor Jasper Stadhouders en zijn compagnon Tai Pham een grote verrassing. "Natuurlijk hoop je op een goede plek, maar dat we de eerste zouden worden hadden we niet durven dromen", zegt Jasper. De concurrentie was groot.



"In juni hebben wij de zaak overgenomen en is onze droom uitgekomen: een eigen zaak! We krijgen gasten uit de hele regio. Iedereen is zo enthousiast", weet Tai te vertellen. Tai is een uitstekende kok met creatieve ideeën. Hij heeft een afwisselende kaart met de heerlijkste Aziatische Bites. Je kan er ook genieten van een volwaardig diner met verse producten uit de regio. Iedere keer weer een verrassing!

Dit restaurant verandert 's avonds in een bruisende cocktailbar waar de bartenders met verschillende Schiedamse producten creatieve cocktails weten te bereiden. Samen met alle collega's weten zij een fijne sfeer neer te zetten waar iedereen zich welkom voelt. Hard werken voor het hele team om dit voor elkaar te krijgen, maar dat doen ze graag. En je ziet, het levert nu ook een mooie waardering op van mensen uit het vak.

De Buik is het snelst groeiende food gerelateerd platform in Nederland. Dit platform is onafhankelijk, journalistiek en bereikt met de positieve en enthousiaste verhalen meer dan een miljoen mensen per jaar. Deze verhalen zijn vooral op groot Rotterdam georiënteerd. Meer info via debuik.nl