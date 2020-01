Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen! Bart Bos over de drastische terugloop van brievenbussen in Schiedam.



'Altijd leuk om iets te ontvangen, die enge blauwe envelop daargelaten. Wonende in de Gorzen hoop ik, sinds de bezuinigingsdrang van PostNL, nog steeds op dat pakketje met daarin stevige wandelschoenen die nodig zijn om mijn post op de bus te doen.

Vroeger, ja vroeger, toen was het gemiddeld 100 meter lopen naar de oranje bussen om een brief of kaart te posten, je kon het letterlijk op je sloffen doen. Nu er steeds meer wordt gecommuniceerd via een mailtje of appje vond PostNL een brievenbus op iedere hoek overdreven en verwijderde stilletjes vele brievenbussen, slechts 2 overlatende in de Gorzen.

Nu is er wellicht iets voor te zeggen om iets minder bussen in een wijk te plaatsen, maar om drastisch te besluiten dat een hele wijk genoeg heeft aan twee bussen, dat gaat letterlijk te ver. De vele ouderen in de wijk, die vaak nog afhankelijk zijn van communicatie via de post, wordt het door deze bezuinigingsdrang wel heel moeilijk gemaakt. Juist ook op de locaties waar veel ouderen wonen, die voorheen maar net de deur uit hoefde te stappen voor de dichtstbijzijnde brievenbus, zijn de bussen zonder waarschuwing en nadenkend over de consequenties weggehaald.

De dichtstbijzijnde bus is nu de Groenelaan, dus moeten de senioren hun post maar bewaren tot zij naar Appie moeten voor de boodschappen of een buurtje lief aankijken om de post op de bus te doen. Het klinkt zo vriendelijk, de slogan 'Wij zijn PostNL en we hebben iets voor je!', alleen mogen ze dit pakketje bezuinigingen retour afzender sturen.