Maansverduistering van vanavond waarschijnlijk erg goed te zien

Rotterdam - Opgelet! Rond 20.00 uur zal een gedeeltelijke maansverduistering goed te zien zijn, want er wordt helder weer voorspeld.

De maansverduistering start om 18.06 uur. Op dat moment is er nog niet veel te zien; dan schuift de maan langzaam in de schaduw van de aarde. Het hoogtepunt is iets na 20.00 uur. Dan is de maan voor ruim negentig procent verduisterd. Vervolgens schuift de maan langzaam weer terug het licht van de zon in en om 22.15 uur is de maansverduistering helemaal voorbij.

Het gebeurt in Nederland regelmatig dat een maansverduistering door bewolking niet te zien is. Maar liefhebbers van verduisteringen lijken geluk te hebben. De weersverwachting is namelijk goed.