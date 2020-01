Nieuwe impulsen bij KunstWerkt Schiedam

Schiedam - Na een aantal intrigerende thematentoonstellingen in het voorbije jaar is het wel weer eens aardig om te zien welk nieuw vlees Stichting KunstWerkt Schiedam in de kuip heeft. De expositieruimte aan de Boterstraat 81 is vrijgemaakt voor de drie deelnemers die zich in 2019 aanmeldden: Cora Moret uit Kralingen, Arno Bauman uit Vlaardingen en herintreder Jeroen Staal uit Schiedam.



(Door Kor Kegel)

Drie zeer uiteenlopende kunstenaars, dat zie je meteen. Toch onder één noemer samengebracht? 'Nieuwe impuls 2020' is de naam van de zondag door cultuurwethouder Duncan Ruseler geopende groepstentoonstelling. Het moet voor KunstWerkt een plezierig idee zijn dat Ruseler hiermee kleur gaf aan de start van het nieuwe expositiejaar zowel als aan de nieuwjaarsreceptie, want de kunstenaarsbeweging heeft zich de laatste twee jaar behoorlijk uitgesloofd om tot grotere hoogten te komen.

Dat was ook de uitdaging waarvoor KunstWerkt zich gesteld zag. Al die jaren dat KunstWerkt de benedenruimte van Pand Paulus aan de Korte Haven 125 huurde, waren er frisse exposities, allesbehalve gezapig, maar een verloop onder de deelnemende kunstenaars verried wel enige sleetsheid en gebrek aan avontuur – wat uiteindelijk tot financiële problemen leidde. De huur van Pand Paulus moest worden opgezegd, donaties uit fondsen en subsidie van de gemeente waren allesbehalve nog gewaarborgd - "het roer moet om,'' gaf Coby de la Rie haar opvolgers in het stichtingsbestuur mee.

Dat heeft de nieuwe lichting zich ter harte genomen en sinds KunstWerkt gebruikmaakt van Ruimte in Beweging aan de Boterstraat 81, hebben zich waarneembare verbeteringen voorgedaan. Meer performances, meer interactie met het publiek door wandelingen en debat, meer publiciteit, vooral ook de uitdaging aan steeds een andere curator om een thematentoonstelling tot stand te brengen die de toeschouwers prikkelt om anders tegen alledaagse dingen aan te kijken – en op een manier die ook nog tot nieuwe kunstwerken inspireert.

Want er zijn vorig jaar geen tentoonstellingen geweest waar alleen al langer bestaande kunstwerken te zien waren. Integendeel, verfrissend speelden de exposerende kunstenaars in op het door de curator gestelde thema en dat leverde sprankelend nieuw werk op in een speelse samenhang en geinige interactie met het publiek. Het Nieuwe Stadsblad heeft er meermaals aandacht aan besteed. KunstWerkt mag zich intussen best een van de interessantere gezelschappen in de Nederlandse kunst noemen – zonder een stroming te zijn.

En nu dus even 'something completely different', want KunstWerkt heet heel eenvoudig de nieuwe deelnemers welkom. Arno Bauman is bijna dertig jaar grafisch ontwerper en fotograaf en sinds 2002 ook beeldend kunstenaar. Zijn recente werk richt zich op het menselijke lichaam. Oog, oor, buik, rug, voet – lichaamsdelen worden van zeer dichtbij gefotografeerd en uitvergroot tot meer dan levensgroot, zodat ieder detail van de huid goed zichtbaar is. Je kunt bijna in de poriën kruipen.

Zet daarnaast eens de portretten van Cora Moret. In houtskool of olieverf doet ze bijna het tegenovergestelde met de gezichten van haar modellen. Poriën? Onzichtbaar. Rimpels, gelaatstrekken? Onzichtbaar. Wat je wel ziet, is de puurste vorm van het karakter achter die gezichten. Een oog en een mond hebben niet meer nodig dan de paar strepen en lijnen die Cora Moret neerzet. Je voelt haarfijn haar sympathie met de mensen die ze ons doet aankijken.

Jeroen Staal verklaren vraagt een heel ander verhaal. Zijn schilderijen hebben als het ware meer kijklagen, die je vaak pas ziet als je de moeite neemt om in zijn werk de tegenstellingen tussen figuratie, abstractie en ritmiek te doorgronden – en als je op elk trilling en kijklaag afstemt, ontstaat een compositie waarvan je zou wensen dat er een muzikale vertaling van bestaat. Iets tussen Pat Metheny, Philip Glass en The Kinks in.

'Nieuwe impuls 2020' is op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag te zien tot en met de finissage op zondag 26 januari en daarna bouwt Sjef Henderickx een tentoonstelling over de Schiedamse kunstenaar Michel Snoep (1959-2016), opening op zondag 2 februari.

Kijk voor alle info op www.stichtingkunstwerkt.nl