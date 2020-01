Schiedam - In haar column van deze week kijkt Joke Ballijns weer rond in Schiedam en dit keer vooral naar de nieuwjaarsrecepties die overal weer worden gehouden.



Wij hebben het nieuwe jaar ingeluid met twee Nieuwjaarsborrels of zoals het netjes wordt gezegd: Nieuwjaarsrecepties. Nu is er al jaren een borrel die wordt aangeboden door de Gemeente Schiedam, maar tot vorig jaar dacht ik echt dat deze alleen voor genodigden waren. Maar vorig jaar zijn mijn grijze hersencellen een beetje wakker geschud en ben ik ook eens gegaan en ik moet u zeggen: het was super gezellig!

Bij het rondkijken viel dus mijn oog op die van 2020 en zoals u inmiddels weet: is er gratis eten en drinken? Dan ben ik van de partij. Bij binnenkomst was het al ontzettend druk, maar gelukkig vond ik nog lekker een zitplaatsje waar ik de boel lekker ongegeneerd kon bekijken.

Wat een verschil van bezoekers, er zijn mensen die komen om te 'netwerken' en dus gezien willen worden. Ik kan u vertellen: die slagen daar uitstekend in. Maar gelukkig was het gezelschap gemêleerd en was er ook een groot aantal Schiedammers uit alle lagen van de bevolking. Tenslotte is, ondanks alle kritiek, het feestje voor hen.

De burgemeester begon zijn welkom-speech met 'Dames, Heren, Jongens en Meisjes'... Bij dat meisjes moest ik ontzettend lachen en ik zei tegen een 'seniordame' naast mij: 'hij heeft het over ons hoor'. Maar ineens ontwaar ik ook een aantal kinderen, dus heeft hij het meisjes waarschijnlijk voor hen bedoeld.

Als thema was '75 jaar vrijheid' gekozen en ook de stadsdichter had hierover een prachtig gedicht. Het viel mij op dat na de speech een behoorlijk aantal mensen al wegging/ Wij zijn ook om kwart voor zes naar de tram gegaan, tenslotte hebben wij er morgen weer één.

En dan de nieuwjaarsborrel bij Soos Blauwhuis. Wat een verschil, daar zie je dus seniorleden die niet zo zeer gezien willen worden, maar ontzettend blij zijn dat het toch maar weer een jaartje is gelukt en zij er toch maar weer bij zijn. Voor sommige is het een verdrietig jaar geweest maar gelukkig zijn zij ondanks alles toch maar weer gekomen. Tenslotte is de Soos een baken voor senioren en wordt iedereen liefdevol opgenomen. Na de speech van de voorzitter en het opnoemen van alle komende activiteiten voor komend jaar, werd het toch eens tijd om te proosten op het nieuwe jaar. Daar werd goed gehoor aan gegeven en het werd weer ouderwets gezellig tot de 'busjes' kwamen en de mensen die niet zo goed ter been zijn, weer veilig naar huis werden gereden.

Ik heb al een aantal reacties op vorige week gekregen en ga er binnenkort weer op uit, mocht u een activiteit onder de aandacht willen brengen, stuur een berichtje naar jokeballijns@hotmail.com.

Tot de volgende keer.

(Joke Ballijns)