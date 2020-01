Nominatie Beste Bestuurder voelt als 'extra impuls' voor Fahid Minhas

Schiedam - Hij zet zich met ziel en zaligheid in en de Schiedammers zien dat. Maar wat Fahid Minhas blij verrast, is dat het kennelijk ook buiten Schiedam opvalt. Vanuit heel Nederland kreeg de VVD-wethouder stemmen van collega-bestuurders en daardoor is hij een van de drie genomineerden voor de titel Beste Bestuurder van Nederland onder de veertig jaar.



(door Kor Kegel)

Met zijn 31 jaar is de Schiedamse wethouder Minhas jonger dan de twee andere genomineerden, Floor Vermeulen, gedeputeerde van Zuid-Holland, en Yasin Torunoglu, wethouder in Eindhoven. De laatste is van de PvdA, Minhas en Vermeulen zijn van de VVD en ze verkeren in hetzelfde netwerk van provincie- en gemeentebestuurders in Zuid-Holland, met name de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

"Ik ben blij verrast", reageert wethouder Minhas. "In de eerste ronde was het geen publieke stemming waaraan iedereen kan meedoen. De uitslag kwam tot stand dankzij stemmen van vakgenoten van gemeenten en van provincies, regionale overheden en waterschappen. Ik heb niemand opgeroepen om op mij te stemmen en dan is het plezierig om te constateren dat vooral ook mensen van buiten Schiedam zien dat ik er wat moois van probeer te maken.''

Passie

"Ik oefen het wethouderschap in Schiedam met veel passie uit, ben gedreven en gemotiveerd en ik ga er enthousiast mee door'', zegt Fahid Minhas. "Dan is zo'n nominatie natuurlijk een extra impuls.'' Bestuurders en topambtenaren die Fahid Minhas in de eerste ronde voordroegen, omschreven hem volgens het organiserende tijdschrift Binnenlands Bestuur als volgt: 'De manier waarop wethouder Minhas de woningbouw aanpakt in Schiedam wordt voluit geprezen door stemmers. Zijn ambitieuze projecten waaruit lef, kennis van zaken en inzicht blijken, worden erg gewaardeerd. Daarnaast wordt wethouder Minhas geprezen om de manier waarop hij luistert naar de inwoners van Schiedam en de raadsleden. Volgens een van de stemmers voelen mensen zich serieus genomen als ze in gesprek gaan met wethouder Minhas.'

Elfde jaar

Het is het elfde jaar op rij dat de verkiezing Beste Bestuurder van de decentrale overheid wordt gehouden. Alle lokale en provinciale volksvertegenwoordigers kunnen kandidaten voordragen, ook burgemeesters, griffiers en politici in de waterschappen. In de tweede ronde tot en met aanstaande zondag kan iedereen een stem uitbrengen via de website www.bestebestuurder.nl. De definitieve uitslag wordt bekend gemaakt op Kompas 2020, het nieuwjaarsevenement van Binnenlands Bestuur, volgende week donderdag. Dat gebeurt in Oss, omdat de vorige titel Beste Bestuurder van Nederland toekwam aan de burgemeester van Oss, Wobine Buijs-Glaudemans.