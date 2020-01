Politie zoekt Engelstalig slachtoffer naar 'lsd-gedetineerde'

Schiedam - De politie is nog steeds op zoek naar een Engelssprekende vrouw die donderdagochtend in de trein van Rotterdam naar Breda lastig is gevallen door een man die was weggelopen uit een penitentiaire inrichting. De politie zoekt de vrouw in kwestie of mensen die haar kennen.



De mishandeling vond plaats in de trein van Rotterdam naar Breda. Toezichthouders van de NS hadden een man aangehouden die daarvan werd verdacht. De aangeefster, een 30-jarige inwoonster uit Schiedam verklaarde dat er in de coupé een Engelssprekende vrouw naast haar was komen zitten. Die vrouw zei haar dat een man 'haar had aangeraakt'. Op datzelfde moment kwam de man op het tweetal af en waarna de aangeefster een harde klap in haar gezicht kreeg. De Engelssprekende vrouw liep weg. Op het station Breda volgde de Schiedamse haar belager en vroeg zij om hulp van medewerkers van de NS. Die hielden de verdachte aan waarna bleek dat het om een 37-jarige Amsterdammer ging die uit een Penitentiaire Inrichting in Nieuwegein was weggelopen. De man moest nog zeven maanden zitten en had een zogenaamde ISD maatregel opgelegd gekregen. .

De politie is nog op zoek naar de Engelssprekende vrouw. Bent of kent u deze persoon, neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844.

Lees het hele bericht op politie.nl