Kunst met de huid als uitgangspunt

Schiedam - Op zaterdag 18 januari om 15.00 uur wordt bij De Ketelfactory te Schiedam de tentoonstelling Highlighting Skin geopend. Op de tentoonstelling is werk te zien van Michael Kirkham (Engeland, 1971) en Ina van Zyl (Zuid-Afrika, 1971). Boudi Eskens van Galerie Onrust (Amsterdam) bedacht het concept.



Highlighting Skin is gebaseerd op de publicatie die gelijktijdig verschijnt, met een essay van Ernst van Alphen waarin de huid in het werk van deze kunstenaars het uitgangspunt is. Van Alphen bekijkt het werk van Kirkham en Van Zyl in relatie tot drie functies van de huid zoals psychoanalist Didier Anzieu ze verwoordde in zijn boek The Skin Ego: A Psychoanalytic Approach of The Self (1989): containment (begrenzing), protection (bescherming), en communication (communicatie). Het essay en het samenbrengen van de twee kunstenaars in één tentoonstelling, leveren nieuwe, verrijkende inzichten op in hun werk.

De geschilderde en schilderkunstige huid is het toneel waarop zich bij beide kunstenaars een subtiel en menselijk schouwspel afspeelt. Van Zyls meer dan levensgrote, vaak abstract aandoende uitsneden van alledaagse voorwerpen en lichaamsdelen, bevreemdend in hun combinatie van sensualiteit en afstandelijkheid, zetten de blik op scherp. De verzadigde, haast dierlijke huiden van haar werken vragen om onze aanraking, maar stoten tegelijk af. Van Zyls gloeiende huiden betoveren en spreken rechtstreeks tot de zintuigen.



De hel belichte huiden waarachter Kirkhams protagonisten schuilgaan, ogen daarentegen als porselein. Onmenselijk glad en glimmend, ogenschijnlijk ondoordringbaar, maar o zo breekbaar. Huid vormt bij Kirkham een kwetsbaar schild waarachter de afgebeelde figuren in een geïsoleerde, innerlijke wereld lijken te zijn verzonken. De unheimische lichtwerking die Kirkhams oeuvre karakteriseert en het subtiele spel van licht op huid, wijzen ons op het bestaan van zo'n wereld, zonder deze ooit echt zichtbaar te maken.



Highlighting Skin brengt oude favorieten en meer recent werk van Kirkham en Van Zyl met elkaar in dialoog. Het resultaat: een lyrisch eerbetoon aan twee schilders die ieder op eigen wijze zijn begaan met de condition humaine.