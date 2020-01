Wouter van Weert zet Rothko om in muziek

Rotterdam - Hoe klinkt een schilderij? Of beter: wat heeft een schilderij van Mark Rothko muzikaal nodig? Singer-songwriter Wouter van Weert schreef een nummer bij Rothko's schilderij Grijs, oranje op kastanjebruin, nr. 8 dat nu is te zien in het Stedelijk Museum Schiedam. Hij voert het uit op donderdag 16 januari, samen met celliste Lieke Aerts. Voor deze muzikale editie van de lunchreeks Schaften met… is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.



'Als ik naar het schilderij Grijs, oranje op kastanjebruin, nr 8 kijk, krijg ik een idee van hoe hij zich misschien voelde', stelt Van Weert. In zijn nummer moeten we wel feesten vandaag? gaat hij in gesprek met de schilder in de hoop hem te troosten. Vorig jaar stond de muzikant in de halve finale van de Grote Prijs van Nederland.



Mark Rothko

Van Weert schreef het muziekstuk voor de muziekcompetitie Art Rocks en trad er live mee op in Museum Boijmans Van Beuningen. Het is nu voor het eerst te horen op een andere locatie, samen met het schilderij. Rothko's meesterwerk hangt tot en met 22 maart 2020 in Schiedam als onderdeel van het project Boijmans bij de buren. Boijmans is wegens renovatie gesloten.



Schaften met… muziek van Wouter van Weert, donderdag 16 januari 2020, duur: 30 minuten. Er zijn twee sessie, om 12.30 uur en 13.00 uur. Met een geldig entreebewijs is deelname gratis. Het aantal plaatsen is beperkt. Daarom is reserveren via de website van het museum verplicht.

Zie www.stedelijkmuseumschiedam.nl