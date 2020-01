Vanaf maandag Poolse afhaalmaaltijden verkrijgbaar

Schiedam - Maandag 13 januari opent Polka Schiedam haar deuren op Broersveld 121B. Polka Schiedam wordt een afhaalrestaurant voor Poolse maaltijden die ter plaatse vers bereid worden, gerund door drie zussen die in Rotterdam-Zuid al enkele jaren Polka Rotterdam runnen met precies hetzelfde concept.



Marzena, Sandra en Magdalena openen maandag de deuren van een afhaalrestaurant dat gespecialiseerd is in de Poolse keuken. Na Polka Rotterdam komt er dus ook een Polka Schiedam en dat is met oog op de grote Poolse gemeenschap in de jeneverstad niet zo heel vreemd. In eerste instantie richten de zussen zich op Polen maar iedereen is welkom om het eten te komen proeven. Er worden wisselende menu's gehanteerd, altijd samengesteld met verse groenten. Polka Schiedam is geopend van maandag t/m zaterdag.