Stap in de wereld van Kikker met het Peuterfestival (2+)

Zondag 26 februari 2020 vindt het Peuterfestival, voor kleintjes vanaf 2 jaar, plaats in het Wennekerpand. Tijdens het Peuterfestival is het Grand Café omgetoverd tot een Peuterparadijs in het thema De wereld van Kikker. Stap vanaf 9.00 uur in de wereld van Kikker en zijn vrienden. Kook in zijn huis op zijn kachel, schrijf in zijn schrift, pak zijn sjaal, bak

een taart met Beer en speel eindeloos met alle vrienden in het bos.

In de theaterzaal zijn er twee voorstellingen te zien. Om 9.15 uur en 10.15 uur de voorstelling Dikkie Dik en de taart; een muzikale voorstelling over de jarige Dikkie Dik. Per ongeluk eet hij nog voor zijn verjaardag begint de taart op. Hierdoor moet hij opnieuw een taart bakken, maar dat wil niet helemaal lukken. Kan het feest nog wel doorgaan?

Om 11.30 uur is de voorstelling De Mopperwolk van Marianne van Houten te zien. Deze voorstelling is speciaal geschreven voor de Voorleesdagen 2020. De Mopperwolk is een interactieve voorstelling met muzikale en beeldende elementen over emoties, verschillende karakters en jezelf zijn.

Het Peuterfestival is op zondag 26 februari te vinden in het Wennekerpand. De toegang is € 9,50 per voorstelling, exclusief drankje. Spelen in het peuterparadijs is gratis. Kijk voor kaarten en meer informatie over de voorstellingen op de website van Theater aan de Schie, www.theateraandeschie.nl.