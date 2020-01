Frans Blok lijkt het wel wat, een J.A. Deelder Station vlakbij Het Kasteel

Schiedam - Waar een beetje fantaseren over een nieuwe metrokaart voor de RET al niet toe kan leiden... Tot allerlei nieuwe stations, nieuwe lijnen, nieuwe bestemmingen. Frans Blok heeft er werk van gemaakt. Zijn website ontplofte meteen. En de RET? Die zit de plannen van Blok wel zitten: 'Het lijkt behoorlijk op wat wij willen...'



(door Emile van de Velde)

"Het ontstond als een grafisch idee terwijl ik in de metro zat", vertelt Blok. Hij is fan van de kaart van de Londense Underground, gemaakt in 1934 door Harry Beck. De Rotterdamse versie heeft een ondergrond met waterwegen en bebouwingsvlekken. En dat stoorde Blok (designer en 3d artist met een verleden bij onder meer OMA, VHP en Royal Haskoning) zo dat hij een eigen 'Londense' kaart voor de RET maakte.

Die kaart zal er niet zo snel komen. De RET is tevreden met de kaart die we nu hebben. Maar een gedeelte van de nieuwe lijnen en stations die Blok op zijn kaart zette, heeft wel degelijk toekomstperspectief. Op een termijn van dertig jaar, en liefst eerder.

Cirkellijn

Over een metroverbinding van Kralingse Zoom via Feyenoord City naar het Zuidplein wordt al hardop nagedacht. Blok: "Het lijkt me niet onlogisch die lijn via Charlois en het Merwe/Vierhavengebied te verbinden met het Marconiplein. En waarom maken we er niet meteen een Cirkellijn van? Via Overschie, Schiebroek, Hillegersberg en (eventuele nieuwe wijk in de toekomst, red.) Kralingse Berg terug naar Kralingse Zoom."

Verder denkt Blok dat over tien, twintig jaar veel industrie in Pernis en de Botlek verouderd zal zijn en plaats zal maken voor nieuwe woonwijken. Dus wordt er een Petroleumlijn aangelegd, die bij Maassluis aantakt op de Strandlijn naar Hoek van Holland. Aan de andere kant verbindt die lijn plaatsen als Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Dordrecht met het Rotterdamse metronetwerk.

Aan die lijn ligt ook metrostation Olympisch Park. Want Blok heeft nog een hele grote primeur in zijn verhaal verstopt... In 2040 worden de Olympische Spelen in Rotterdam gehouden! Honderd jaar na het bombardement en zevenhonderd jaar na de stadsrechten, het zou mooie timing zijn...

Jules Deelder

Tijdens het maken van de plannen voor het Rotterdamse openbaar vervoer overleed Jules Deelder. Blok: "Ik heb hem geëerd met een metrostation in de buurt van het Sparta-stadion. Dit naar goed Parijs gebruik; daar worden vaker stations naar historische personen (Jacques Bonsergent, Richard Lenoir) genoemd."